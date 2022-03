Steigende Krätze-Fallzahlen infolge der Massenflucht

Wie die Deutsche Dermatologische Gesellschaft mitteilt, ist derzeit wieder die Hautkrankheit Krätze in Deutschland auf dem Vormarsch – und breitet sich massiv aus. Eine Fallzunahme der Krankheit in Deutschland wird seit Jahren beobachtet. Auffällig ist, dass in vielen Berichten der Zusatz angefügt wird, die Gründe dafür seien „nicht bekannt” – und das, obwohl der Anstieg der Inzidenzen eine recht klare Ursache hat: Er fällt ziemlich genau mit den Spitzen der millionenfachen Massenmigration seit 2015 zusammen.

Von den gesundheitlichen Folgen, die die Aufnahme von zahllosen Menschen aus gesundheitspolitisch prekär aufgestellten Kriegs- und Krisengebieten (oder auch aus schlicht unterentwickelten Ländern) seit jeher mit sich bringt, bleibt natürlich auch „Willkommensdeutschland“ nicht verschont.

Weiterlesen auf Wochenblick.at

5 6 Bewertungen Artikel Bewertung