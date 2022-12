Stehen die Menschen nicht hinter dem Land, dann fällt das Land

Der DFB hat 2015 unter Federführung von Oliver Bierhoff das „National…“ abgestreift. Damit brachte der deutsche Fußball seine Diversität zum Ausdruck, seine Internationalität. Der DFB zeigte Haltung. Allerdings stellte sich heraus, dass das weniger Geld einbringt – also nahm der Fußballbund in diesem Sommer seine Entscheidung zurück. Also heißt „Die Mannschaft“ seit diesem August offiziell wieder „Die Nationalmannschaft“.

Mit der Politisierung des Fußballs hat der DFB dem Zusammenhalt geschadet. Es sind mehr als nur Fans, die einer Sportmannschaft fern bleiben. Die Politisierung des Fußballs hat die Gesellschaft gespalten. Weiter gespalten. Denn auch die Politik politisiert zunehmend den Alltag – und auch sie spaltet damit die Gesellschaft immer weiter.

Dem Staat geht es wie der Nationalmannschaft. Auf den ersten Blick scheinen seine Vertreter nicht auf die Menschen angewiesen zu sein. Die Politik sitzt fest im Sattel und verteilt Millionen und Milliarden in den eigenen Reihen.

Doch genauso wie die Mannschaft merkt diese Regierung, dass es zwar ohne die Nation kann – aber nicht gut. Ja sogar schlecht. Vor allem auf Dauer. Unter Helmut Kohl hieß es in dessen letzten Regierungsjahren, es liege Mehltau über dem Land. Unter Olaf Scholz ist Deutschland viel weiter.

