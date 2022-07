Steckt Bill Gates hinter der Zwangsenteignung niederländischer Landwirte und Landgrabbing?

Es gibt keine Stickstoffkrise. Stickstoff ist kein Problem, sagte die politische Kommentatorin Eva Vlaardingerbroek im Gespräch mit Ezra Levant von Rebel News.

Sie wies darauf hin, dass die Niederlande nur ein kleines Land seien und dass in Nachbarländern wie Belgien und Deutschland überhaupt keine Notwendigkeit bestehe, strenge Vorschriften einzuführen. Die niederländische Regierung führt diese Vorschriften ein, weil sie den Landwirten ihr Land wegnehmen will, so Vlaardingerbroek.

„Der Minister, der diese neue Gesetzgebung vorantreibt, hat einen Schwager, dem der Online-Supermarkt Picnic gehört“, sagte sie. „Raten Sie mal, wer letztes Jahr 600 Millionen Dollar in Picnic investiert hat? Bill Gates. Der Kerl, der will, dass du künstliches Fleisch isst.“

Mehr auf uncutnews.ch

5 1 Bewertung Artikel Bewertung