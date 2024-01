„Stasi-Methoden 2.0“: So werden regierungskritische Demos unterdrückt

Fernab des medialen Interesses, das sich in den vergangenen Tagen ganz im Sinne der Regierung auf die Kundgebungen „gegen rechts“ fokussiert hat, findet seit Sonntag an der Straße des 17. Juni in Berlin eine weitere Mahnwache von Bauern und Spediteuren statt. Mit welchen Widerständen durch die Staatsgewalt die Teilnehmer dabei anscheinend zu kämpfen haben, schilderte Organisator Martin Knecht jetzt in einem Video, das bei jedem Demokraten die Alarmglocken schrillen lassen muss.

Beispiel: Eine Spedition sei an der Stadtgrenze gestoppt und unter Androhung von Gewalt zum Umkehren gezwungen worden.

Eine weitere „Gruppe von 24 oder 25 Fahrzeugen“ – 20 Trecker, der Rest Autos – soll bei Potsdam an einem Parkplatz herausgewunken und die Fahrer dann „teilweise gewaltsam aus den Treckern gezogen“ worden sein. Artikel weiterlesen und Video anschauen auf Reitschuster.de

