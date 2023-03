Städte den Einwanderern – Deutsche sollen sich aufs Land verziehen

Die Wohnungsnot in deutschen Ballungsräumen hat inzwischen ein solches Ausmaß erreicht, dass der Städte- und Gemeindebund die Menschen nun sogar zur regelrechten Flucht aus den Städten aufruft. Anders, so heißt es, sei der Wohnungsmangel nicht mehr zu bewältigen. Was hier eigentlich gemeint ist, ist dies: Deutsche sollen Platz für noch mehr Einwanderer machen.

Deutsche, die nicht unter dem Eindruck der zunehmenden Orientalisierung und Afrikanisierung von selbst das Weite suchen, sollen durch das auf dem Land noch relativ entspannte Wohnungsangebot angelockt werden. Zwar wird es angesichts der anhaltenden Massen-Einwanderung nur eine Frage der Zeit sein, bis auch in der Provinz die Verteilungskämpfe um Wohnflächen ankommen – doch vorerst ist auf dem Land noch Platz für Deutsche.

