Stadt Dresden sucht nach Wohnungen für rund 500 Asylbewerber

Die Stadt Dresden sucht nach Wohnungen für rund 500 Asylbewerberinnen und Asylbewerber. Es werden kurzfristig weitere Unterbringungsmöglichkeiten in allen Stadtteilen und Ortschaften für die im ersten Quartal ankommenden Flüchtlinge benötigt, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Immobilieneigentümer und Hausverwaltungen werden gebeten, Mietangebote an das Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung zu melden.

Voraussetzung ist, dass die Wohnungen mit Küche und eigenem Bad ausgestattet sind. Im Idealfall seien sie möbliert – dies sei aber kein Muss, hieß es. Die Wohneinheiten sollten außerdem für mindestens zwei Jahre zur Verfügung stehen.

Die genauen Anforderungen können interessierte Immobilienbesitzer auf der Website der Stadt finden.

Quelle: rtl.de (Artikel im Archiv)

