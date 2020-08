Staatsminus von 51,6 Mrd Euro – Bundesregierung wirtschaftet unser Land ab!

Die Bundesregierung rechnet mit der schwersten Rezession der Nachkriegszeit. Trotz dieser Voraussetzung transferiert man Milliarden nach Südeuropa, um dort die krisengeschüttelten Länder auf Kosten der deutschen Steuerzahler zu sanieren. Wenn die Einnahmen wegbrechen, ist es an der Zeit Ausgaben, die der Moral geschuldet auf null herunterzufahren. So lange wir uns eine stetig steigende Zahl an Vollkasko-Gästen leisten – Herr Bedford-Strohm fischt gerade wieder fleißig vor Afrikas Stränden mit seinem evangelischen Schiff – wird der Staatshaushalt weiter rote Zahlen schreiben – zulasten der Arbeitnehmer und Bürger, die spätestens in der nächsten Legislatur verstärkt zur Kasse gebeten werden – von nachfolgenden Generationen ganz zu schweigen.