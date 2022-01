Staatsfeind Spaziergänger

In Frankfurt hatten sich laut Polizeiangaben rund 200 Menschen in vielen kleinen, unangemeldeten Gruppen am Neujahrstag versammelt. Auch hier fiel die Vehemenz auf, mit der die starke Hand des Staates in fast vergessener preußischer Manier durchgriff – Maßnahmen, die man gerade in den kriminalitätsverseuchten Großstädten häufig vermisst.

Tichys Einblick liegt ein Augenzeugenbericht vor, der nicht nur die Rigidität gegenüber dem neuen „Staatsfeind Nummer 1“ veranschaulicht, sondern auch das zweierlei Maß, das dabei zum Einsatz kommt. Der „Spaziergänger“ steht neuerdings unter Generalverdacht:

[…] Frankfurts Zeil, eine der belebtesten Einkaufsstraßen Deutschlands, beginnt an der Frankfurter Hauptwache. Der Verkehrsknotenpunkt ist ein Umschlagplatz für Dealer; längst hat die Polizei aufgegeben, dort die unterirdischen Zustände zu kontrollieren. Es ist eine der sich ausbreitenden No-Go-Areas der Stadt, wenn die Dunkelheit anbricht.

Doch oberirdisch marschieren plötzlich insgesamt 7 Polizisten in Kampfmontur aus zwei Richtungen los. „Da sind sie“, hören wir.

Ihr Zielobjekt ist zunächst schwer zu erkennen. Zu sehen sind einzelne harmlose Passanten, ältere Menschen, die durch die Stadt bummeln. Selbst die Abstände werden eingehalten, viele trage Maske, obwohl es im Freien sinnlos ist.

Wo ist die geheimnisvolle Gefahr? […]

