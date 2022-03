Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Gil Ofarim wegen falscher Verdächtigung

Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat den Musiker und Schauspieler Gil Ofarim wegen des Vorwurfs der falschen Verdächtigung und Verleumdung angeklagt. Das Verfahren gegen einen von Ofarim durch Antisemitismusvorwürfe belasteten Leipziger Hotelmitarbeiter wurde hingegen eingestellt, wie die Ermittlungsbehörde am Donnerstag mitteilte. Aufgrund der großen öffentlichen Wirkung des Falls werde sich das Landgericht und nicht das Amtsgericht mit der Anklage befassen. Für die angeklagten Taten drohen bis zu fünf Jahre Haft.

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft trug sich der von Ofarim geschilderte Vorfall aber nicht zu. Es seien umfangreiche Ermittlungen erfolgt und zahlreiche Zeugen vernommen worden. Die Staatsanwaltschaft habe als Ergebnis keine Feststellungen treffen können, die das Geschehen bestätigten. Da damit kein Tatverdacht gegen den Hotelmitarbeiter bestehe, sei dessen Verfahren eingestellt worden. Er muss sich nun nicht mehr wegen Beleidigung, der versuchten Nötigung, der Volkverhetzung und der falschen Verdächtigung verantworten.

Weiterlesen auf Welt.de (Artikel im Archiv)

Politikstube: Was ging für eine Empörungswelle wegen Antisemitismus durch Deutschland, ohne die Ermittlungen abzuwarten gab es Vorverurteilungen, in der ersten Reihe der Zentralrat der Juden: „Die antisemitische Anfeindung gegen Gil Ofarim ist erschreckend. So wie zu hoffen ist, dass das Westin personelle Konsequenzen zieht, hoffe ich ebenso, dass wir künftig auf Solidarität treffen, wenn wir angegriffen werden.“

Anna Staroselski, die Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion Deutschland, twitterte zu den Vorwürfen: „Es reicht! Wir wollen uns nicht mehr verstecken! Antisemitismus“. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes sprach von einem „unfassbaren Fall“ und einem Verstoß gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG): „Eine rasche Antwort des Hotels ist überfällig. Aus unserer Sicht kann das nicht folgenlos bleiben.“

Und das Bündnis „Leipzig nimmt Platz“ rief damals gleich zu einer Demo vor dem „Westin“ auf, um mit allen Jüdinnen und Juden Solidarität zu zeigen.

Nun stellt sich die Geschichte ganz anders dar, in die bedröppelten und sprachlosen Gesichter der Vorverurteiler möchte man gerne schauen, die auf eine oscarreife Inszenierung reingefallen sind. Eine Entschuldigung gegenüber dem Hotel und Hotelmitarbeiter wäre mehr als angebracht.

