Spott über Grüne jetzt verboten – Hausdurchsuchung bei Unternehmer

Weil ein Unternehmer aus Bayern die Grünen verspottete, also die Regierungspartei, hatte er die Polizei in seinen vier Wänden. Sie rückte zu einer Hausdurchsuchung an, wie jetzt bekannt wurde.

Im konkreten Fall tat der Unternehmer Michael Much aus Gmund am Tegernsee das, was in einer Demokratie das heiligste Recht jedes Bürger sein müsste: Er verspottete die Regierenden. Konkret die Chefin einer Regierungspartei Ricarda Lang und Wirtschaftsminister Robert Habeck.

Vor seiner Haustür hatte Much im September 2023 Plakate aufgehängt, die hart mit den beiden sowie Bundesernährungsminister Cem Özdemir und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ins Gericht gingen.

„Da Much schnell zugegeben habe, die Plakate selbst aufgehängt zu haben, habe ihm die Staatsanwaltschaft München II wegen Beleidigung gegen Personen des politischen Lebens 6000 Euro Strafe auferlegt“, schreibt der Focus. Am 21. März soll der Fall nun vor dem Amtsgericht in Miesbach verhandelt werden. Weiterlesen auf Reitschuster.de

