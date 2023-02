SPD schlägt Impfpflicht-Verfechter als Richter am Bundesverfassungsgericht vor

Die SPD-geführten Bundesländer haben Lars Brocker für das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) vorgeschlagen. Am 10. Februar wird der Bundesrat über den Vorschlag abstimmen. Der Jurist hat vor weniger als einem Jahr noch öffentlich für die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht argumentiert.

Unter der Überschrift „Solidarität als Staatsaufgabe“ hatte Brocker im April 2022 in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeinen Zeitung eine allgemeine Impfpflicht gefordert.

Brocker ging in seinem Gastartikel für die FAZ sogar noch weiter: Sollte sich der Bundestag nicht auf eine Impfpflicht einigen können, so sollte laut Brocker das Bundesverfassungsgericht eingreifen: „Das Verfassungsrecht jedenfalls hält das notwendige Instrumentarium bereit, Verfassungspflichten des Staates auch durchzusetzen – und sei es in letzter Konsequenz mithilfe des Bundesverfassungsgerichts.“

