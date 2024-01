SPD-Politiker pöbeln gegen Bowling-Unternehmer – dieser wehrt sich nun

In der Stadt Bocholt im Westmünsterland ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen Lokalpolitikern der SPD-Fraktion Ahlen und einem Besitzer eines Bowlingladens gekommen. Wie die Geschäftsleitung des Unternehmens „Bowling 2000“ im Internet öffentlich machte, hatte am vergangenen Wochenende eine Klausurtagung der SPD in ihren Räumen stattgefunden. Die 15 Personen hatten in dem Laden gebowlt und gegessen – als am Ende die SPD-Gruppe verlangte, auf Rechnung zu bezahlen, dies von der Geschäftsleitung jedoch abgelehnt wurde, kam es zum Streit – so schildert es der Besitzer des Bowlingunternehmens gegenüber Apollo News. Am Ende sei der offene Betrag vor Ort beglichen worden. Weiterlesen auf Apollo News.net

5 1 Bewertung Artikel Bewertung