SPD-Politiker für mehr Familiennachzug

Anabel Schunke: Junge Junge. Man möchte um jeden Preis alle Fehler von früher in Sachen Migration wiederholen. Es ist nicht zu fassen!

Die türkischstämmige Soziologin Necla Kelek warnt seit Jahren davor, dass der Familiennachzug aus patriarchal organisierten islamischen Gesellschaften Integration nicht stärkt, sondern verhindert.

Er ist es letztlich, der dafür sorgt, dass das strenge Korsett der eigenen Community auch in Deutschland aufrecht erhalten bleibt und Parallelstrukturen aufgebaut oder ausgeweitet werden. Das beste Beispiel dafür sind die kurdischen Mhallami-Clans (oft als arabische/libanesische Clans bezeichnet). Die keinesfalls nur Abou-Chaker, Al-Zein und Miri heißen.

100 dieser Familienclans gibt es mittlerweile allein in Niedersachen. In anderen Bundesländern sind die Zahlen ähnlich.

Wenn Parteien wie die SPD und Grüne/Linke eine Ausweitung des Familiennachzugs fordern, ist das somit ein Frontalangriff auf unsere gesellschaftliche, freiheitliche Grundordnung. Will man erst, dass es hier so aussieht, wie in den Banlieus in Frankreich? Wie in den Migranten-Ghettos in Schweden?

Wie kann man solche naiven Versager wählen, die dieses Land mit ihrer Ahnungslosigkeit und ideologischen Verbrämung zugrunde richten?

➡️ Quelle: ZDF