SPD-Chefin Esken sicher: Scholz wird 2025 erneut Kanzler

Die SPD hat bei den Wahlen in Sachsen und Thüringen desaströs abgeschnitten – mit 7,3 und 6,1 Prozent schaffte es die Partei grade so in den Landtag. Trotzdem ist sich SPD-Chefin Saskia Esken sicher: Scholz wird 2025 erneut gewinnen. Sie sagte am Montag nach einer Sitzung der Parteigremien „Olaf Scholz ist unser starker Bundeskanzler, und er wird unser starker Kanzlerkandidat sein".

