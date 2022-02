Spaziergang Brandenburg a.d. Havel: Einsatz von Reizgas und Schlagstock

Wie Tag24.de (Artikel im Archiv) berichtet, sind am Mittwochabend in Brandenburg an der Havel Demonstranten mit der Polizei in Konflikt geraten. Nach ersten Polizeiangaben aus der Nacht zum Donnerstag soll sich eine größere zweistellige Zahl von Menschen zusammengefunden haben, um vermutlich gegen die geltenden Corona-Beschränkungen zu demonstrieren. Die Auseinandersetzungen haben sich offenbar im Bereich Luckenberger Brücke/Neuendorfer Straße ereignet. Ob das Video tatsächlich vom Mittwochabend stammt, kann jedoch nicht zweifelsfrei geklärt werden.

Der Urheber des Clips beschwert sich dabei immer wieder über das in seinen Augen unangemessene Verhalten der Einsatzkräfte und setzt seine unflätigen Bemerkungen fort.

Politikstube: Da kann der Urheber des Videos nur hoffen, dass er nicht von der Polizei während seiner Aussagen (Beleidungen) gefilmt wurde und auf den Aufnahmen zu erkennen ist.

