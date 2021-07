Titelbild Magnetarme: Die einzige medizinische Zeitschrift Spaniens, die seit Anfang der Pandemie die Wahrheit verbreitet hat, zeigt jetzt auf dem Titelbild das „Magnet-Phänomen“. Mit dem Hinweis:

Dieses Phänomen ist real! Dies ist kein Scherz!

zudem merken sie an:

„Es wird bereits in Kiosken verkauft, aufgrund seines Inhalts glauben wir nicht, dass es noch lange dort sein wird, also warnen wir unsere Leser“

➡️ Quelle (spanisch)

