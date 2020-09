Tausende protestierten am Freitag in Madrid gegen die jüngste Ankündigung der Präsidentin der Gemeinschaft Madrid. Isabel Diaz Ayuso will neue Einschränkungen der Mobilität von Menschen in 37 Gebieten der Stadt und ihrer Ballungsgebiete einzuführen. Einige Demonstranten hielten die Plakate hoch, auf denen die Maßnahmen abgelehnt und Ayusos Rücktritt gefordert wurde.

