Spanien: Firma zwingt Schwangere zur Impfung – Kind nach 42 Min. und Mutter nach 6 Tagen tot!

Diese Welt wird immer ekelhafter. Und die Einstellungen und Verhaltensweisen vieler Menschen mit dem was geschieht noch mehr. Aber das Schlimmste ist, dass wir über soziale Netzwerke von all dem erfahren, was mit Impfstoffen passiert und die Fälle werden immer dramatischer.

In diesem Fall will ein Mann eine Firma verklagen, weil sie seine 23-jährige Frau, die zudem schwanger war, zur Impfung gezwungen hat. Und die Impfung wurde, wie so oft zur Tragödie. Das Baby, das sie trug erlitt in der Gebärmutter einen Herzinfarkt und starb 42 Minuten nach Erhalt des Impfstoffs.

Die Mutter, die erst 23 Jahre alt war starb sechs Tage, nachdem sie den Impfstoff erhalten hatte. Mögen sie beide in Frieden ruhen.

➡️ Quelle (spanisch)

