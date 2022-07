Sozialer Frieden in Gefahr! Leipziger Handwerk fordert Abkehr von Sanktionen und Klimawahn

Schluss mit außenpolitischen Provokationen: Die Leipziger Kreishandwerkerschaft hat sich mit einem offenen Brief unter anderem direkt an Bundeskanzler Olaf Scholz gewandt, um die deutsche Politik zur Kursumkehr zu drängen. Der soziale Frieden ist nach Ansicht der Verfasser durch den Abbau der Versorgungssicherheit akut gefährdet – und Schuld daran sind nicht nur die Sanktionen, sondern auch der forcierte “klimapolitische Umbau der Gesellschaft”.

Der Brief vom 13. Juli findet in den sozialen Netzen großen Anklang und wurde bereits vielfach geteilt. Die Verfasser fordern die deutsche Politik dazu auf, den Weg in die Sackgasse umgehend zu verlassen: Der Schaden für Deutschland wäre andernfalls immens. Auch das Auspressen der deutschen Leistungsträger wird kritisiert – diese bräuchten endlich “Luft zum Atmen”. Bleibe die Politik bei ihrem schädlichen Kurs, werde es keinen Kitt mehr geben, der diese Gesellschaft zusammenhalten kann.

Mehr auf Report24.news

5 10 Bewertungen Artikel Bewertung