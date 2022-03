Sowas ist jetzt Bundesministerin! SMS-Protokolle der Flutnacht: Während Flut wütete, sorgte sich Grünen-Ministerin ums Image

In Rheinland-Pfalz starben 134 Menschen bei der Flutkatastrophe. Mit in der Regierungsverantwortung war damals die heutige Bundesfamilienministerin Anne Spiegel. Am Freitag wird Anne Spiegel an ihre alte Wirkungsstätte nach Mainz zurückkehren. Im Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags soll die heutige Bundesfamilienministerin über ihr Krisenmanagement in der Flutnacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 im Ahrtal berichten.

FOCUS Online liegen nun SMS-Protokolle vor, die belegen, wie kaltschnäuzig die Umweltministerin und ihre Getreuen über das humanitäre Drama hinweggingen.

„Die Starkregen-Katastrophe wird das beherrschende Thema dieser und nächster Woche sein. Anne braucht eine glaubwürdige Rolle.“ Dann machte der Presse-Mann der Grünen Vorschläge: Den Part der Anteilnahme übernehme Regierungschefin Dreyer. Das grüne Umweltministerium aber sollte über die Hochwasserlage und Warnungen informieren. Warnungen, die während der Flutkatastrophe allerdings weitgehend ausgeblieben waren.

Zugleich sollte Ministerin Spiegel medienwirksame Ortstermine durchführen: „Anne bei Reparaturarbeiten, bei Hochwasserschutzprojekten, dort wo neue Gefahren drohen, Besuch mit Journalisten bei Hochwassermeldezentren.“

Politikstube: Für ihre Karrieregeilheit, Versagen und Image-Pflege wurde sie dann auch noch ins Scholz-Kabinett „weggelobt“, dort fällt sie als „Familienministerin“ lediglich durch aggressive Gender-Politik auf. Im Normalfall müsste sie wegen der ungeheuerlichen Vorwürfe zurücktreten oder des Amtes entbunden werden, sollten sich diese auch nur halbwegs bestätigen, aber auch in diesem Fall wird bestimmt alles unter den Teppich gekehrt und Olaf Schlumpf hält an der grünen, empathielosen Ministerdarstellerin fest.

