„Sorge für Intelligenz im Raum“: Baerbock über ihren politischen Alltag

Es sind launige Anekdoten aus ihrem politischen Alltag, die Deutschlands Außenministerin bei der Veranstaltung “FAZ im Dialog” zum Besten gab. So erzählte sie etwa wie sie sich oft in Situationen findet, in denen da sonst nur Männer sitzen. „Sofort kommt so’n Spruch, weil man nicht weiß, was man sagen soll: ‚Gut, dass Sie hier für die Schönheit im Raum gesorgt haben.‘ Meine Antwort ist meistens: ‚Ja, zum Glück auch für ein bisschen Intelligenz.‘“ Aber das sage sie freilich nur bei Leuten, die sie kennen und ihren Humor verstehen. Weiterlesen auf Exxpress.at

