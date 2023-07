Sonneberger Landrat: Sesselmann (AfD) besteht Demokratiecheck des Landes Thüringen

Der AfD-Politiker Robert Sesselmann darf nach einer Überprüfung seiner Verfassungstreue Landrat im südthüringischen Landkreis Sonneberg bleiben. Wie das Thüringer Landesverwaltungsamt mitteilte, bestand Sesselmann das umgangssprachlich auch als Demokratiecheck bezeichnete Verfahren.

Bei Sesselmann würden „derzeit keine konkreten Umstände gesehen, die von hinreichendem Gewicht und objektiv geeignet sind, eine ernsthafte Besorgnis an dessen künftiger Erfüllung der Verfassungstreuepflicht auszulösen“, erklärte das Landesverwaltungsamt am Montag in Weimar. Quelle: Welt.de

5 6 Bewertungen Artikel Bewertung