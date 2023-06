Sommerliche Temperaturen – Karl Lauterbach fordert Kälteräume und neue Verbote

Während die Deutschen sich über das Sommerwetter freuen und den Feierabend am See oder beim Grillen im heimischen Garten verbringen, ist Gesundheitsminister Karl Lauterbach wieder in Panik: Er fordert einen Hitzeschutzplan, der noch dieses Jahr in Kraft treten soll.

Sobald das Thermometer auf 35 Grad und die Luftfeuchtigkeit auf mehr als 70 Prozent steige, müssen nach Ansicht von Karl Lauterbach deutschlandweit Schutzmaßnahmen ausgelöst werden. So müssten Kälteräume zur Verfügung gestellt werden, es brauche spezielle Pläne für Pflegeeinrichtungen und Kliniken, und, das Beste: Ältere Menschen müssten angerufen werden, damit sie regelmäßig Wasser trinken. Staatlich verordneter Telefonterror? Mit Karl Lauterbach ist alles möglich. Wie haben alte Menschen nur jahrzehntelang ohne sein Einwirken überlebt?

