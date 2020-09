Sollte Weckruf für BTW 2021 sein: Der verwahrloste Bezirk Kreuzberg – Das Ergebnis grün-linker Politik

Richtig mondän war es in Berlin-Kreuzberg eigentlich noch nie, aber nun hat die Verwahrlosung des Stadtteils eine Dimension erreicht, dass die grüne Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann einen Handlungsbedarf sieht und der Verlotterung entgegentreten will.

[…] Monika Herrmann (Grüne), die Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, hat in ihrem Stadtbezirk Handlungsbedarf erkannt. Der Berliner Bezirk (290.000 Einwohner) leide immer stärker unter Verwahrlosung und Vermüllung. In den vergangenen Monaten gebe es „eine zunehmende Beschwerdelage“ über die Verwahrlosung im Bezirk, sprich verdreckte Parks und Müllberge auf den Straßen, so Herrmann. Sie und andere Verantwortliche hätten dieses Problem lange den vielen ausländischen Touristen zugeschrieben, die in dem beliebten Bezirk gerne wohnen und feiern.

Weitere Probleme seien die sich ausweitenden Drogen-Hotspots. Längst seien nicht mehr nur der Görlitzer Park oder das Kottbusser Tor betroffen, sondern auch Orte wie der Südstern oder der Böcklerpark. In dem Zusammenhang kritisierte Herrmann auch die Drogenpolitik des Senats. „Ich merke keine Drogenpolitik, die uns im Bezirk hilft“, sagte sie. Im Görlitzer Park sei inzwischen sogar Heroin erhältlich: „Das ist nicht mehr der Kifferpark.“ „Wir brauchen Präsenz und Streifen auf der Straße“, sagte Herrmann. […] Mehr auf Welt.de (Archiv)

Ausgerechnet Monika Herrmann schlägt Alarm, die seit Jahren im Amt sitzt, die die Drogendealer im Görlitzer Park gegen Diskriminierung verteidigte, für Dealer extra Parkmanager Zonen für den Drogenhandel einrichtete und die Probleme ausblendete, die in die Schlagzeilen geriet, als „Flüchtlinge“ den Oranienplatz okkupierten und sich in der Gerhart-Hauptmann-Schule einquartierten, die jahrelang die Beschwerden der Anwohner ignorierte.

Aber nun scheint Monika Herrmann vom Planet der Ahnungslosen direkt auf dem Boden der Realität angekommen zu sein, denn das Hippie-Bio-Öko-Leben und Multi-Kulti fallen allmählich auf die Füße und die durch die Politik verursachten Zustände können nicht mehr vertuscht werden, und auch nicht die Mengen Sperrmüll auf Straßen und in Parks, die man den ausländischen Touristen so gerne anhängen wollte, aber in Wahrheit aber von den „Gästen“ stammen.

Diese Zustände in Berlin-Kreuzberg, verursacht durch eine Grüne, sollte ein Weckruf für die BTW 2021 sein, wenn Deutschland nicht gänzlich durch Ideologen und Traumtänzern zum Narrenhaus mutieren soll.