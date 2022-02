Sollte es eskalieren? Spaziergang in Jüterbog 14.2.2022

In Jüterbog gingen auch gestern wieder die Menschen zum Spazierengang auf die Straße. Es war zudem auch nicht kalt draußen. Doch warum ist am 14.Februar 2022 soviel POLIZEI in Jüterbog eingerückt? Und warum setzt die POLIZEI am Marktplatz Flutlicht ein? Damit die Spaziergänger sehen, wo sie lang gehen? Eher wohl nicht. Mit Mannschaftswagen und Pferdestaffel sind die Spaziergänger am Abend in die Mangel genommen worden. Wieder mal Kadetten im ersten Ausbildungsjahr vor Ort, die im Eskalationsmodus sind? Das ist Absurdistan eben im Jahr 2022.

