Sollen faktische Klima-Enteignungen Wohnraum für Migranten schaffen?

Es vergeht kein Tag, an dem die Minister dieser Bundesregierung nicht irgendwelche vollkommen abstruse Ideen und Vorschläge unterbreiten, wie man dieses Land noch schneller in den Abgrund führen kann. Und wenn es Widerstand dagegen gibt, dann schaffen sie es mit Hilfe der Mainstreammedien, sich als Opfer und nicht als Täter darzustellen. Aktuellster Fall sind Habecks irre Pläne, die Neuinstallation von Öl- und Gasheizungen ab 2024 komplett zu verbieten.

Es scheint, dass der Habeck‘sche Sanierungszwang ein Teil der Lösung des Migrationsproblems ist: So kann man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Denn immer öfter wird problematisiert, dass angeblich zu viele ältere Menschen in viel zu großen Wohnungen und Häusern leben. Diese Immobilien wären doch prima für migrantische Großfamilien geeignet! Da aber älteren Menschen nur selten freiwillig ihr Zuhause räumen, muss man dem eben etwas nachhelfen. Und was bietet sich da besser an als faktische Enteignungen im Namen des “Klimas”?

