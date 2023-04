Sollen deutsche Alt-Mieter jetzt aus ihren Wohnungen vertrieben werden?

In der BRD fehlen bis zu 700.000 Wohnungen. Die Mieten steigen. Wohnen wird zum Luxus. Doch systemkonforme „Immobilien-Experten“ sehen das eigentliche Problem nicht in der Wohnungsnot, sondern in der „Wohnraumverteilung“. Dementsprechend sollen mit perfiden Methoden Alt-Mieter aus ihren Wohnungen vertrieben werden, damit dort Familien einziehen können. Gemeint sind vermutlich wohl Migranten, die normalerweise zahlreichen Nachwuchs haben. AUF1

4.7 3 Bewertungen Artikel Bewertung