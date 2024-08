Tote und Verletzte auf dem Stadtfest! Freitag, gegen 21.40 Uhr, hat ein Mann in Solingen mit einem Messer wahllos auf mehrere feiernde Besucher eingestochen. Der Täter, laut Zeugenaussagen ein arabisch aussehender Mann, ist auf der Flucht.

„Nach derzeitigem Stand wurden durch den Anschlag drei Menschen getötet und acht verletzt, davon fünf schwer“, teilte die Polizei in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf am Samstagmorgen in einer Presseerklärung mit. Weiterlesen auf Bild.de

