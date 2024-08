Söder will mehr Migranten in Städten unterbringen

Zur Entlastung der ländlichen Regionen sollen Bayerns Städte nach dem Willen von Ministerpräsident Markus Söder künftig mehr Migranten aufnehmen. Da es in ländlichen Kommunen immer öfter Widerstand gegen geplante Unterkünfte gebe, wolle er die Städte noch stärker in die Pflicht nehmen, sagte der CSU-Chef der „Süddeutschen Zeitung“. In kleineren Orten seien bereits „50 oder 60 Personen, die untergebracht werden müssen, häufig ein großes Thema. In den großen Städten geht dies leichter.“ Weiterlesen auf Welt.de

