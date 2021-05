Söder will Impfungen in Supermärkten, Schulen und Apotheken!

„Es darf kein Impfstoff liegen bleiben und vor Ort muss es schnell gehen – ohne lange Wartezeiten“, sagte Söder

Warum also nicht direkt in der Metzgerei? Hauptsache weg mit dem Zeugs und solange die Leute in ihrer Massenpsychose sind, begreifen sie eh nicht, was hier vor sich geht.