Söder unter Druck: Inzidenz von Ungeimpften manipuliert

Die Vorwürfe gegen die bayerische Staatsregierung, die Corona-Inzidenzen im Bundesland falsch darzustellen, haben sich erhärtet. Am Freitagmorgen veröffentlichte das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) die Rohdaten zu den Inzidenzen der Geimpften und Ungeimpften, auf denen die Einschätzungen der Regierung beruhten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte am 18. November 2021 in einem Tweet behauptet, dass die Inzidenz von Geimpften bei 110, die von Ungeimpften bei 1.469 liege.

Die Staatsregierung zog diese Zahlen zur Begründung ihrer Maßnahmenpolitik heran. Die Daten des LGL untermauern diese Darstellung jedoch nicht.

Weiterlesen auf Tichys Einblick

Politikstube: Früher wäre ein Politiker bei derartigen Aufdeckungen noch zurückgetreten, die heutigen Landesfürsten wie Söder oder Tschentscher (Hamburg) sehen ihre Verfehlungen wohl eher als Lappalie, da sind weder Rückgrat noch Anstand zu erwarten.

4.9 8 Bewertungen Artikel Bewertung