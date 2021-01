Söder: Kein Lockdown-Ende am 31. Januar!

Die BILD berichtet: Lockdown-Ende am 31. Januar? Eher nicht! Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) macht allen, die noch darauf gehofft hatten, einen Strich durch die Rechnung. „Wir müssen den Lockdown, den wir jetzt haben, verlängern und an einigen Stellen auch noch vertiefen“, sagte Söder beim digitalen Neujahrsempfang der nordrhein-westfälischen CDU. (…) Söder sagte, zu viele Menschen suchten noch Schlupflöcher bei den vereinbarten Corona-Beschränkungen oder diskutierten Einzelmaßnahmen. Viele stellten sich auch als Opfer der Pandemie dar.

Eine Lockdown-Verlängerung über den 31. Januar hinaus? Das war doch bisher eine rechte Verschwörungstheorie Und was will Söder überhaupt mit Opfer der Pandemie? Wir sind keine Opfer der Pandemie, sondern Opfer der skrupellosen und verfehlten Politik der Bundesregierung! Man sollte sich einmal die Meinungen und Gutachten weiterer Experten anhören, will man aber nicht! „The Great Reset“ muss umgesetzt werden.

4.6 9 Bewertungen Artikel Bewertung