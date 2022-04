Social Credit System nicht nur in Italien: Auch in Bayern kommt dieses Jahr ein solches System

Aktuell sorgt das Pilotprojekt des „Smart Citizen Wallet“ im italienischen Bologna für Schlagzeilen. Dieses soll im September starten und „den tugendhaften Bürger“ in den Mittelpunkt stellen: Wer brav ist und beispielsweise seinen Müll trennt, Energie spart und die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt, der soll mit Punkten belohnt werden, für die er sich bestimmte Vorteile sichern kann. Was viele als erstes Social Credit System in Europa betrachten, ist traurigerweise aber kein Novum: In Bayern ist mit dem „Ökotoken“ längst ein ganz ähnliches System geplant.

Der Bayerische „Nachhaltigkeitstoken“ tauchte bereits in der Langfassung der „Klimaschutzoffensive“ von 2019 auf. Als Ziel wird die „Förderung von nachhaltigem Verhalten im Alltag mittels Belohnung von umweltbewusstem Handeln“ angegeben. Die Umsetzung war ursprünglich für 2021 geplant, Covid hat zunächst einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Das Projekt wurde jedoch nur vorübergehend auf Eis gelegt. Aus einer Zusammenfassung des Maßnahmenpakets der „Klimaschutzoffensive“ vom 15. November 2021 geht hervor, dass der sogenannte „Ökotoken“ 2022 implementiert werden soll.

