So würden wir Deutschland besser machen! – Presseerklärung AfD-Fraktion

Alice Weidel und Tino Chrupalla stellen unser Positionspapier „10-Punkte-Sofortprogramm einer AfD-geführten Bundesregierung“ vor. Die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag tagt aktuell in Thüringen, um die Strategie für die parlamentarische Arbeit in den kommenden Wochen und Monaten festzulegen. Immer mehr Bürger erkennen, dass die Ampel-Koalition unser Land in den Ruin führt.

Um Deutschland aus der Krise zu führen, werden wir in Regierungsverantwortung die folgenden Maßnahmen zügig umsetzen: afdbundestag.de/10-punkte-fuer-deutschland

