So tricksen linke Aktivisten in Bayern die Bezahlkarte für Flüchtlinge aus

Die Bezahlkarte ist eine der wenigen Fortschritte in der sonst nahezu unbeweglichen deutschen Migrationspolitik. Nun versuchen linke Aktivisten, sie auszuhebeln – und offenbaren damit ihr fragwürdiges Demokratie-Verständnis.

Die Idee hinter der Bezahlkarte ist simpel: Indem ein Teil der Geldleistungen an Flüchtlinge nicht bar ausgezahlt, sondern auf die Bezahlkarte überwiesen wird, soll verhindert werden, dass das Geld an Schlepper oder an die Familien der Geflüchteten im Ausland fließt. So sollen die Anreize für Migranten, nach Deutschland zu kommen, gesenkt werden. Weiterlesen auf nius.de

