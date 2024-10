So sicher fühlen sich Pädophile in Deutschland

Wieder konnten Pädophilen-Jäger einen Erfolg verbuchen: Ein Kirchwart in einer evangelischen Gemeinde in Berlin wollte sich mit einer vermeintlichen 12-Jährigen treffen, zuvor schickte er ihr Nacktfotos und eindeutige Nachrichten. Am Bahnhof erwartete ihn dann nicht etwa ein junges Opfer, sondern die Polizei. Die Bürger feiern das Engagement der Kinderschützer, die potenzielle Kinderschänder in die Falle locken. Nur eine Gruppierung ist empört: Pädophile wüten online über dieses ach so unfaire Vorgehen. Kein Wunder, deren Petitionen schaffen es bis in den Bundestag… Weiterlesen auf Report24.news

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung