So geht die Polizei mit alten Menschen um, so sagt eine Frau zu Beginn des Videos. Dieser Vorfall muss sich wohl in Köln abgespielt haben, im Video ist Colonia zu hören. Es geht um drei alte Menschen, wobei eine ältere Dame im Fokus der Videoaufnahme steht, die vermutlich auf der Straße gemeinsam standen.

Zumindest wurden die drei älteren Menschen nicht zu Boden gebracht und es kniete keiner auf deren Hals. Allerdings können solche Maßnahmen die Physis beeinträchtigen und die Aufregung kann z.B. zu erhöhte Herzschlagfrequenz führen.

