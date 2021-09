So geht das! Britische Regierung will Migrantenboote im Ärmelkanal zur Umkehr zwingen

In immer mehr Ländern kehrt die Vernunft ein. Die britische Regierung will Migrantenboote im Ärmelkanal zur Umkehr zwingen. Diese Meldung könnte die NGOs aufschrecken und umgehend den Shuttle-Service in den Ärmelkanal verlegen, um die illegalen Migranten mit humanitären Gelaber doch noch ans gewünschte Ziel zu bringen.

Das hätte schon viel früher passieren sollen, dadurch, dass die illegalen Migranten per Grenzschutz ans englische Ufer eskortiert wurden, wie auch in Italien, wurde die Sogwirkung für Nachahmer erhöht. Großbritannien setzt das richtige Signal an die Illegalen, denn so wie bisher kann es nicht weitergehen. Diese Vorgehensweise wünscht man sich auch im Mittelmeer.

Welt.de:

Britische Patrouillen sollen Berichten zufolge Boote mit Migranten künftig aus den eigenen Gewässern im Ärmelkanal zurückweisen, statt sie an die englische Küste zu geleiten. Die britische Innenministerin Priti Patel habe eine entsprechende Anweisung an die Grenzschutzbehörde gegeben, berichteten mehrere Medien übereinstimmend am Donnerstag, darunter der „Telegraph“, unter Berufung auf Regierungskreise. Ein Treffen zwischen Patel und ihrem französischen Amtskollegen Gérald Darmanin zu dem Thema war am Mittwoch ohne greifbares Ergebnis zu Ende gegangen.

Der britische Premierminister Boris Johnson hatte zuvor angekündigt, „jede mögliche Taktik, die uns zur Verfügung steht“, zu nutzen, um die Überquerungen der Meerenge zu stoppen.

5 12 Bewertungen Artikel Bewertung