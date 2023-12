So geht Ampel: Beim Bürger sparen, für Dienstwagen ist aber noch mehr Geld da

Die Haushaltskrise in Deutschland und der straffe Sparkurs betrifft, wie zu erwarten, wieder einmal den arbeitenden Bürger und die Steuerzahler. Während ihnen mit neuen Steuern und Streichungen von Subventionen das Geld aus der Tasche gezogen wird, lebt die Polit-Kaste weiter in Saus und Braus. So erhöht man sich einfach mal für Minister und Staatssekretäre das Budget für Dienstwagen.

So darf ab 2024 der Dienstwagen eines Ministers bis zu 105.000 Euro kosten. Aber es kann noch teurer werden, denn Kosten für Funk, Blaulicht oder Standheizung kommen eventuell noch extra dazu.

Auswahl haben die Minister auch, denn inkludiert sind die Langversionen von Audi, BMW oder Mercedes. Weiterlesen auf Der Status.at

