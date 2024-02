So gehen ‚Fake News‘: Laut ARD entlastet Rundfunkbeitrag-Erhöhung die Bürger

Die Milliarden an Zwangsabgaben für Luxusgehälter und Privilegien sind den Bonzen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks noch nicht genug. Es muss mehr Geld her, wieso die zuständige Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) nun eine Erhöhung der Haushaltsabgabe um 58 Cent auf 18,94 Euro im Monat befürwortete.

Dabei wird man im Staatsfunk nicht müde, den Bürgern die neuerliche Erhöhung schmackhaft zu machen. Besondere Phantasie bewies dabei ein Beitrag der Tagesschau, in dem Martin Detzel, seines Zeichens Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Duale Hochschule Baden-Württemberg in Karlsruhe und Vorsitzender der KEF zu Wort kam. In dem Beitrag erklärte er allen Ernstes: „Wirtschaftlich gesehen werden die Bürger in der Kaufkraft entlastet.“ Weiterlesen auf Der Status.at

5 1 Bewertung Artikel Bewertung