So findest du die versteckten Covid-Impftoten beim CDC!

So findest du die versteckten Impftoten beim CDC, um zu erkennen, dass schon mehr nach dieser Impfung starben als im Schnitt ohne Covid-Impfung!

Das CDC hat sich wirklich etwas einfallen lassen, um es den Menschen so schwer wie möglich zu machen, an sensible Daten zu kommen. Diese sollten normalerweise leicht zugänglich sein, damit jeder schnell an entscheidungsrelevante Infos kommt, um wie in diesem Fall, ein objektiveres Bild zu erhalten, was einen nach der Covid1984 Impfung erwarten kann. #russischesRoulette

Das sollte jeder sehen, der überlegt sich zu impfen!

