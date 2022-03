So dreist lügen die Medien über Russlands neues Gesetz gegen (ihre) Desinformation

An dem Tag, an dem Russland ein neues Gesetz gegen vorsätzliche (!) Medienlügen verabschiedete, stellten zahlreiche westliche Sender ihre Arbeit in Russland ein. Die darauffolgenden Erklärungen der Medienhäuser bestanden aus – wer hätte das gedacht – Lügen und Falschdarstellungen.

Es wurde vorgeschlagen, den entsprechenden Paragraphen im Strafgesetzbuch um einen neuen Artikel zu ergänzen, der eine Bestrafung „für die VORSÄTZLICHE falsche Verbreitung von Informationen über die Aktivitäten unserer Streitkräfte während der Erfüllung der Pflichten zum Schutz der Bürger und des Staates“ vorsieht. Die Höchststrafe nach dem ersten Teil dieses Artikels kann bis zu 3 Jahre Gefängnis betragen. Wenn das Internet zur Verbreitung von Falschdarstellungen verwendet wurde, kann die Haftstrafe zwischen 5 und 10 Jahren betragen.

Daraufhin stellten die meisten westlichen Nachrichtensender- und Agenturen ihre Arbeit in Russland ein. Sie berichteten am 7. März im identischen Wortlaut folgende Falschbehauptung.

