Slowakei: Brutaler Polizeiübergriff auf Maskenlose in einem Lidl-Markt

Brutaler Polizeiübergriff in einem Lidl-Markt in der Slowakei am 4.11.2021. Polizeigewalt gegen Menschen, die sich weigerten, ihre Atmung durch eine Maske einzuschränken. Das Opfer des Angriffs war Jozef D., dessen Knie verletzt wurde. Da er nicht mehr laufen konnte, wurde er mit dem Krankenwagen abtransportiert. Das zweite Opfer des Polizeiangriffs war Matej T., der getreten, mit Fäusten geschlagen und gewürgt wurde.

Matje T. wollte Josef D. vor dem Polizeiangriff schützen und umklammerte diesen.

Die Videos gehen in den sozialen Netzwerken in der Slowakei viral, manche sprechen bereits von Nazi-Methoden und andere meinen, das wäre keine Rechtsstaatlichkeit mehr und eine Schande für das Land. Ein Kommentar lautet: Was für Polizisten, das sind Faschisten, die wehrlose Bürger verprügeln.

Etliche Kunden filmten den Polizeiübergriff, einer von ihnen wurde von einem Polizisten verprügelt, wie das nachfolgende Video zeigt:

