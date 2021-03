Skrupellose Polizei! Tschechien: Mann ohne Maske vor weinenden Sohn auf Boden gedrückt

Das kompromisslose Eingreifen der Polizisten zielte unverständlich auf einen Mann ohne Maske. Er bittet im Video, ihn gehen zu lassen. Ein kleiner Junge versucht seinen Vater zu beschützen. Einer der Beamten stößt ihn jedoch von seinem Vater weg.

„Lass mich gehen, lass mich gehen, lass mich gehen, Jesus Christus. Lass mich gehen. Hilfe „, wiederholt der Mann, auf dem die beiden Polizisten knien. Währenddessen rennt das Kind der Frau hinterher, die den Vorfall auf der Straße beobachtet hat.

Das Video löste eine Welle von Ressentiments in sozialen Netzwerken aus. Die Tageszeitung Právo versucht seit dem Morgen, den Chef des Abgeordneten Uherské Hradiště, Vlastimil Pauřík, anzurufen. Aber er nimmt nicht den Hörer ab. Sein Kollege, an den der Anruf weitergeleitet wurde, gab gegenüber Práva zu, dass sein Chef versucht, genau herauszufinden, was passiert ist und was der Intervention vorausgegangen ist, was viele Menschen in sozialen Netzwerken als unangemessen empfinden.

Das Video wurde bereits vom Bürgermeister von Uherské Hradiště und dem Abgeordneten Stanislav Blaha gesehen, der unter der Verantwortung der Stadtpolizei von Uherské Hradiště steht. Zu diesem Zeitpunkt sind beide Beamte dienstfrei, bis der Fall geklärt ist, sagte der Bürgermeister von Uherské Hradiště Stanislav Blaha.

Die Stadt sagte in einer Erklärung über den Vorfall, dass der Mann trotz der Aufrufe der Polizei, keine Maske anziehen, seine Identität nicht beweisen und den Ort verlassen wollte. Die Polizei wollte ihn anzeigen, um seine Identität zu beweisen.

„Aufgrund der Tatsache, dass während des Verfahrens Zwangsmittel eingesetzt wurden (mit der Absicht des Mannes, seine Identität zu beweisen) und auch aufgrund der Anwesenheit eines kleinen Kindes, das den Mann begleitet, ordnete der Bürgermeister eine gründliche Untersuchung des gesamten Verfahrens an mit Schwerpunkt auf der Angemessenheit des Einsatzes von Zwangsmitteln „, sagte Jan Pášma, ein Sprecher des Rathauses, in einer Pressemitteilung. „Ich finde das Ereignis sehr unglücklich, hauptsächlich wegen der Anwesenheit eines kleinen Kindes. Wenn sich das Verfahren selbst als unzureichend herausstellt, werden entsprechende Konsequenzen gezogen. Im Moment sind beide Polizisten außer Dienst, bis der Fall geklärt ist „, sagte Blaha.

Laut der Frau des angegriffenen Mannes hatte ihr Mann keine Maske auf der Straße im Zentrum von Uherské Hradiště. „Er war nicht aggressiv, er wollte nur keine Maske tragen“, sagte sie in den sozialen Medien. „Und wer fragen möchte, wo war seine Mutter? Sie hat bei der ARO covid gearbeitet und sich um beatmete Patienten gekümmert. Der Ehemann wurde zum Bahnhof gebracht und der Sohn ohne seinen Vater auf der Straße gelassen „, fügte sie hinzu. Quelle: novinky.cz

