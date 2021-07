Sizilien: Revolte von tunesischen Migranten in Pozallo – Hotspot in Brand gesetzt

Am Samstag gegen 18 Uhr brach ein Feuer in der Erstaufnahmeeinrichtung in Pozallo auf Sizilien aus, der gesamte Mitteltrakt wurde zerstört. Offenbar rebellierten Tunesier, zündeten Matratzen an und flüchteten dann. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich 120 Personen in dem Gebäude, davon etwa 20 Minderjährige. Viele von ihnen, erklärt ein Vertreter des Heimes, „mit Bärten oder Schnurrbärten. Wenn sie ankommen, behaupten sie, unter achtzehn zu sein, aber in den meisten Fällen sind sie Erwachsene, die Asyl suchen. Dann der Ausbruch: „So können wir nicht weitermachen. Unsere Kollegen sind weniger zahlreich als die Hotspot-Gäste.

Zwei Feuerwehrteams und einige Polizeitrupps griffen sofort vor Ort ein. Unmittelbar nach dem Brand wären einige Migranten, etwa 30 der 80, die sich in dem vom Brand betroffenen Sektor aufhielten, unter Ausnutzung der Verwirrung geflohen. Später am Abend sollen alle 30 geflohenen Migranten von den Einsatzkräften der Feuerverordnung im Hotspot Pozzallo aufgespürt worden sein.

Der Bürgermeister von Pozzallo, Roberto Ammatuna, stellte klar: „Wir brauchen mehr Aufmerksamkeit gegenüber einer bestimmten Kategorie von Einwanderern, den tunesischen, die nicht wegen des Hungers aus ihrem Land fliehen, sondern um kriminelle Aktivitäten durchzuführen“. Und er startet einen Appell: „Die Quarantäne für den Kontakt mit Positiven zwingt sie, zu lange in Isolation zu bleiben. Es ist klar, dass es nur dann zu Störungen kommt, wenn Stämme von tunesischen Migranten in der Einrichtung ankommen. Es muss so schnell wie möglich eine Lösung gefunden werden“.

Politikstube: Es scheint, dass die tunesischen Migranten eine gewisse Ungeduld entwickeln, die Überfahrt war nur ein Katzensprung, hingegen die geplante Weiterreise – wohin auch immer – nur langsam umgesetzt werden kann.

