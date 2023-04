Sinkende Asyl-Zahlen in Skandinavien: Härte gegen Migranten wirkt

Die Zeiten als Schweden Massen an Asylwerbern anlockte, sind vorbei. Der harte Migrationskurs der Mitte-Recht-Regierung schreckt ab, wie neue Asyl-Zahlen beweisen. Nicht anders ist es in Dänemark. Deutschland und Österreich ziehen hingegen weiterhin viele Migranten an.

In der Rangliste jener Länder, die im Verhältnis zu ihrer Bevölkerung am meisten Asylanträge haben, lag Schweden im Jahr der Migrationskrise 2015 auf Platz zwei. 2022 ist das Land auf Platz 16 zurückgefallen. In der Zwischenzeit regiert eine Mitte-Rechts-Koalition in Stockholm.

Weiterlesen auf Exxpress.at

4.5 2 Bewertungen Artikel Bewertung