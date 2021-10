Sind La Palma-Vulkanausbruch und Erdbeben künstliche Angriffe?

Der Vulkanausbruch, der auf der Insel LaPalma auf den Kanarischen Inseln im Atlantischen Ozean vor der Nordwestküste Afrikas begann, scheint (künstliche) Hilfe zu bekommen? Was auch immer auf La Palma vor sich geht, es mag auf natürliche Weise begonnen haben, aber ab 23:45 Uhr östlicher US-Zeit am Freitag, den 22. Oktober 2021, sieht es nicht natürlich aus.

In den 1990er Jahren untersuchten mehrere Wissenschaftler den damals ruhenden Vulkan genau und begaben sich sogar in sein Inneres, wobei sie feststellten, dass die gesamte Südwestflanke instabil geworden war und in den Atlantischen Ozean abrutschen könnte. Diese instabile Landmasse hat die Größe der Insel Manhattan in New York City und würde eine Tsunami-Welle auslösen.

Computermodelle zeigten, dass der Tsunami innerhalb von 7 bis 8 Stunden auf die Ostküste der USA treffen und fast alle Großstädte mit einer 30 bis 50 Meter hohen Wasserwand überschwemmen würde. Das würde eine 100-164 FEET hohe Welle bedeuten, die 5 bis 45 Minuten andauern würde, während sie 12-15 Meilen landeinwärts flutet.

Politikstube: Die FAZ berichtete bereits im Jahr 2004, ein Tsunami nach einer Vulkaneruption auf La Palma würde das 6000 Kilometer entfernte New York mit 25 Meter hohen Brechern verwüsten.

