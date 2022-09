Ein Industrie-Insider warnt uns, dass es “Wohlstandsverluste in bislang unvorstellbarem Ausmaß” geben wird. Warum wir auch in den kommenden Jahren für die deutsche Wirtschaft eher schwarz sehen und welche Agenda dahinter steckt, erklären wir Ihnen in diesem Video.

5 3 Bewertungen Artikel Bewertung