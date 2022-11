Sie wurden wieder einmal belogen

Ups, sieht so aus, als hätte sich die Wissenschaft geändert. Erinnern Sie sich noch daran, als vor einigen Jahren alle aufgefordert wurden, Masken zu tragen und sich einzuschließen? Und nicht nur das, sondern erinnern Sie sich auch daran, dass überall Handdesinfektionsmittel aufgehängt wurden?

Es schien, als stünde in jedem Geschäft, in das man ging, eine Flasche Handdesinfektionsmittel am Eingang mit Schildern, die darauf hinwiesen, dass man sich die Hände desinfizieren sollte.

In der Tat sehe ich sie immer noch überall. In fast jedem Geschäft, in das ich gehe, gibt es eine Flasche mit Handdesinfektionsmittel, aber ich sehe kaum noch jemanden, der sie benutzt.

Jetzt stellt sich heraus, dass sie wahrscheinlich doch nicht gegen Covid helfen. Die norwegischen Staatsmedien haben sogar darüber berichtet.

Sie sagen, dass es kaum Anzeichen dafür gibt, dass die Verwendung von Handdesinfektionsmitteln dazu beigetragen hat, dass wir nicht an Covid erkranken. Denn das Virus infiziert auf andere Weise.

