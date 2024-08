Sie wollen doch nur feiern: Riesige Zeltstadt für 50.000 Muslime

Quo vadis Deutschland? Während Innenministerin Nancy Faeser die Klingenlänge von Messern, die in der Öffentlichkeit mitgeführt werden, von zwölf auf sechs Zentimeter reduzieren will, laufen die Vorbereitungen für die wohl größte muslimische Versammlung Europas. Die Frage, wer außer der Bundesrepublik in Frage käme, ist rein rhetorisch. Es ist die Eifel, die zum europäischen Mekka der Muslime wird. Genau genommen der Flughafen im rheinland-pfälzischen Mendig, wo es in den 90er Jahren noch Rock am Ring statt Mekka in Mendig gab. Weiterlesen auf Reitschuster.de

